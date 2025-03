Nations League, Guendouzi ed Isaksen dal primo minuto?

Nations League, le scelte dei rispettivi allenatori su Guendouzi ed Isaksen. Le ultime sui due giocatori biancocelesti

Nations League. Giornata di convocazioni per i giocatori biancocelesti europei che, questa sera, scenderanno in campo con le rispettive Nazionali per le partite in programma di Nations League. In particolare a rispondere ai rispettivi appelli per stasera sono i due giocatori della Lazio Guendouzi ed Isaksen.

I due aquilotti, convocati rispettivamente da Francia e Danimarca, avranno sorti diverse. Il primo partirà infatti dalla panchina nel match contro la Croazia, mentre il danese sarà subito in campo contro il Portogallo.