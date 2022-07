Napoli, Spalletti: «Tanti giocatori sono andati via, tra cui Mertens»

Luciano Spalletti ha parlato da Dimaro durante la presentazione della squadra per la prossima stagione

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato da Dimaro durante la presentazione della squadra. Queste le parole su Dries Mertens, obiettivo della Lazio e sempre più lontano dal rinnovo con il club campano.

PAROLE – «Buonasera a tutti, mamma mia quanti siete! Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!”».