Napoli, Spalletti punta Rugani in caso di partenza di Manolas

Il Napoli pensa a Luca Pellegrini e a Rugani, in caso di addio di Manolas, per la difesa. Sul difensore centrale ci sarebbe anche la Lazio

Il Napoli di De Laurentiis guarda in casa Juve. Sono infatti due gli obiettivi di mercato del club azzurro: Luca Pellegrini per la fascia sinistra e Daniele Rugani.

A confermalo è Repubblica: il Napoli sta pensando al terzino per rinforzare la fascia e, in caso di addio di Manolas, punterà su Rugani. Per entrambi potrebbe profilarsi una cessione in prestito.