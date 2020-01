Al termine del primo tempo, negli studi Rai sono state commentate le parti salienti di Napoli Lazio, tra cui l’espulsione di Leiva

Dopo l’espulsione di Hysaj, per doppio giallo, anche la Lazio si trova con un uomo in meno a causa delle proteste di Leiva.

A fine primo tempo gli episodi sono stati commentati nello studio Rai dall’ex arbitro Pieri: «Rigore sacrosanto per la Lazio, qualora fosse entrato però sarebbe stato ripetuto perchè Immobile tocca il pallone con entrambi i piedi. Anche l’espulsione per doppio giallo di Hysaj è giusta. Acerbi non commette fallo da rigore. Leiva viene espulso giustamente perchè il calciatore non può mandare a quel paese l’arbitro, ma il fallo non c’era: errore di Massa».