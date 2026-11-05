Napoli-Lazio, Rafa Marin lancia la sfida ai biancocelesti: «Domenica ci aspetta una finale» – Lazio News 24

L’azzurro suona la carica in vista della sfida del Maradona: il difensore spagnolo chiede una reazione alla squadra di Allegri dopo i ko contro Juventus e Porto. Il messaggio pubblicato su Instagram

Il Napoli cerca una svolta dopo due sconfitte consecutive e mette nel mirino la sfida contro la Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione di Massimiliano Allegri attraversa un momento complicato, ulteriormente aggravato dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League. A provare a scuotere l’ambiente partenopeo è stato Rafa Marin, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un lungo messaggio rivolto ai compagni e ai tifosi. Il difensore spagnolo ha definito il prossimo appuntamento una vera e propria finale, chiedendo compattezza, responsabilità e una reazione immediata. Parole che testimoniano la volontà degli azzurri di interrompere il momento negativo proprio contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Rafa Marin avverte i biancocelesti: «Domenica ci aspetta una finale»

Il messaggio pubblicato da Rafa Marin arriva dopo le sconfitte del Napoli contro Juventus e Porto, risultati che hanno aumentato la pressione sulla formazione di Massimiliano Allegri. Il difensore spagnolo ha scelto Instagram per richiamare i compagni all’unità e ribadire l’importanza di una risposta immediata davanti ai propri sostenitori.

SULLA SFIDA CONTRO LA LAZIO E IL MOMENTO DEL NAPOLI – «Domenica ci aspetta una finale. Sappiamo bene dove siamo e non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Questo è un grande club. Siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti. Tutti insieme, dando tutto per la nostra gente. Giochiamo allo Stadio Diego Armando Maradona, in casa nostra, ed è proprio lì che dobbiamo essere forti. Abbiamo perso due partite importanti e ne siamo pienamente consapevoli. Adesso è il momento di rialzarci e fare un passo avanti. Forza Napoli Sempre!».

Gli azzurri cercano riscatto dopo i ko contro Juventus e Porto

Il prossimo impegno di campionato assume un significato particolare per il Napoli, reduce da risultati deludenti. La squadra di Allegri ha dovuto fare i conti con la sconfitta contro la Juventus e, successivamente, con il pesante 4-1 incassato in trasferta contro il Porto.

Due battute d’arresto che hanno alimentato le preoccupazioni nell’ambiente partenopeo, chiamato adesso a ritrovare fiducia e risultati. La partita contro la Lazio rappresenterà quindi un appuntamento importante per verificare la capacità di reazione degli azzurri.

Le parole di Marin evidenziano proprio questa necessità: lasciarsi alle spalle le ultime delusioni e affrontare la prossima gara con maggiore determinazione. Il difensore, espulso nel finale della partita di Champions League contro il Porto, ha scelto di esporsi pubblicamente, sottolineando le responsabilità dell’intero gruppo.

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Allegri cerca una risposta: i biancocelesti sono avvisati

La sfida di domenica metterà di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con situazioni differenti. Da una parte il Napoli, chiamato a interrompere una serie negativa e a ritrovare certezze dopo le ultime sconfitte. Dall’altra la Lazio di Gennaro Gattuso, intenzionata a proseguire il proprio percorso positivo in campionato.

Per Massimiliano Allegri sarà fondamentale ottenere una risposta soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e della compattezza. Il messaggio di Rafa Marin rappresenta un chiaro richiamo alle responsabilità dei giocatori, chiamati a dimostrare sul terreno di gioco la volontà di superare le difficoltà.

Il difensore spagnolo considera Napoli-Lazio una finale anticipata: una partita nella quale gli azzurri dovranno ritrovare risultati, fiducia e unità.

