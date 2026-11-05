Tavares torna in gruppo! Gattuso sorride verso Napoli: le ultime sulle condizioni del portoghese

Arrivano notizie incoraggianti da Formello in vista della trasferta contro il Napoli: Nuno Tavares torna ad allenarsi dopo l’affaticamento muscolare. Gattuso ritrova anche Marusic e Rovella, mentre Zaccagni e Gudmundsson restano indisponibili

La Lazio continua a preparare la delicata trasferta contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Per Gennaro Gattuso arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, che aveva accusato un affaticamento muscolare dopo le ultime tre partite disputate in sette giorni, è tornato ad allenarsi in campo con il resto della squadra. Una notizia positiva per l’allenatore biancoceleste, che spera di recuperarlo in tempo per la sfida contro la formazione di Massimiliano Allegri. Restano invece certe le assenze di Mattia Zaccagni e Albert Gudmundsson, mentre Adam Marusic e Nicolò Rovella sono nuovamente disponibili.

Tavares torna in campo: cresce l’ottimismo per la trasferta di Napoli

La principale novità riguarda Nuno Tavares, tornato a lavorare con i compagni dopo un giorno supplementare di riposo. Gli accertamenti effettuati a Formello avevano evidenziato un sovraccarico muscolare, conseguenza dei numerosi impegni affrontati nell’ultima settimana.

Lo staff medico aveva quindi preferito non correre rischi, concedendo al portoghese il tempo necessario per recuperare. Il ritorno in campo rappresenta un segnale incoraggiante, ma non garantisce ancora la sua presenza dal primo minuto contro il Napoli. Le condizioni del laterale verranno monitorate quotidianamente fino alla rifinitura di sabato, quando Gattuso avrà indicazioni più precise. In assenza di nuovi problemi, Tavares dovrebbe essere convocato. Resta comunque pronto Alfonso Pedraza, principale alternativa sulla corsia sinistra.

Ultimissime Lazio LIVE: in dubbio Tavares! Le condizioni di Zaccagni e Gudmundsson

Gattuso ritrova Marusic e Rovella: le possibili scelte in difesa

Le notizie positive non riguardano soltanto il terzino portoghese. Adam Marusic e Nicolò Rovella hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Entrambi dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina, considerando il lungo periodo di inattività. Per quanto riguarda la difesa, Gattuso sembra intenzionato a confermare gran parte dello schieramento utilizzato nelle ultime uscite.

Tra i pali dovrebbe esserci Christos Mandas, mentre al centro della retroguardia sono favoriti Josip Šutalo e Oliver Provstgaard. Quest’ultimo appare attualmente in vantaggio su Diogo Leite per una maglia da titolare.

Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Romano Floriani Mussolini, mentre a sinistra resta aperta la valutazione sulle condizioni di Tavares. I recuperi di Marusic e Rovella rappresentano comunque due alternative preziose per affrontare una gara particolarmente impegnativa.

Centrocampo confermato contro il Napoli: Belahyane guida la manovra

A centrocampo non sono previste particolari novità. Reda Belahyane dovrebbe essere confermato nel ruolo di regista, con Davide Frattesi e Kenneth Taylor ai suoi lati.

Una soluzione che ha garantito equilibrio alla squadra nelle ultime partite, permettendo ai biancocelesti di abbinare qualità nel possesso e capacità di inserirsi negli spazi.

Il ritorno di Rovella aumenterà le possibilità di scelta dell’allenatore, ma difficilmente il centrocampista verrà impiegato dall’inizio dopo oltre due mesi di assenza. La continuità del terzetto potrebbe quindi rappresentare una delle certezze tattiche della Lazio in vista della trasferta del Maradona.

Lazio, Zaccagni assente: Noslin a sinistra e Pinamonti favorito al centro

Le maggiori novità di formazione riguarderanno il reparto offensivo. Mattia Zaccagni sarà indisponibile a causa dell’infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per circa un mese. La sua assenza obbliga Gattuso a modificare il tridente, con Tijjani Noslin favorito per occupare la corsia sinistra.

Al centro dell’attacco dovrebbe trovare spazio Andrea Pinamonti, reduce dal gol decisivo realizzato contro il Cagliari. Sulla destra, invece, appare certa la conferma di Gustav Isaksen, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Resta indisponibile anche Albert Gudmundsson, il cui recupero verrà valutato soltanto dopo la sosta per le Nazionali.