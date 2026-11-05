Belahyane esalta Gattuso: «Ci ha ridato gioia, siamo disposti veramente a tutto per lui»

Il centrocampista racconta la trasformazione della squadra dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso: dalla fiducia ritrovata alla nuova mentalità dello spogliatoio. Il centrocampista svela il segreto della crescita biancoceleste

La Lazio sta vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo e uno dei protagonisti della crescita biancoceleste è senza dubbio Reda Belahyane. Il centrocampista ha raccontato il cambiamento vissuto dalla squadra dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso, soffermandosi soprattutto sull’impatto umano e caratteriale dell’allenatore. Intervenuto ai microfoni di RMC, durante la trasmissione After Foot, il giocatore ha spiegato come il tecnico sia riuscito a trasformare l’atmosfera dello spogliatoio, trasmettendo energia, determinazione e fiducia anche agli elementi meno utilizzati. Un cambiamento che ha coinvolto direttamente Belahyane, reduce da una stagione nella quale aveva trovato poco spazio.

Belahyane racconta l’impatto di Gattuso: «Ci ha trasmesso la sua rabbia»

Il primo aspetto sottolineato da Reda Belahyane riguarda la capacità di Gattuso di trasmettere la propria mentalità ai giocatori. Il tecnico calabrese ha portato intensità e determinazione, cercando di mantenere alta la concentrazione dell’intero gruppo. Secondo il centrocampista, però, la vera forza dell’allenatore risiede soprattutto nella gestione dei rapporti personali.

SU GATTUSO E LA GESTIONE DEL GRUPPO – «Gattuso ci ha trasmesso la sua rabbia, la sua energia. Lui tiene sempre alta la concentrazione, ed è per questo che noi calciatori diamo tutti per lui. Mi trovo molto bene con lui. Il lato umano è il suo punto forte. Tiene il gruppo unito e concentrato, anche quelli che giocano meno. L’anno scorso avevo giocato poco, avevo perso anche un po’ di fiducia in me stesso».

Parole che evidenziano l’importanza attribuita dal giocatore alla capacità dell’allenatore di coinvolgere tutti, indipendentemente dal minutaggio. Un aspetto particolarmente significativo in una stagione caratterizzata da numerosi impegni e dalla necessità di mantenere alta la competitività della rosa.

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Il centrocampista ritrova fiducia: Gattuso ha cambiato la sua stagione

L’arrivo di Gennaro Gattuso ha rappresentato una svolta anche per il percorso personale di Belahyane. Dopo un’annata complicata, nella quale aveva trovato poco spazio e perso parte della fiducia nei propri mezzi, il centrocampista è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante negli equilibri biancocelesti. La continuità di impiego gli ha permesso di acquisire maggiore sicurezza e di esprimere le proprie caratteristiche in mezzo al campo.

SULLA FIDUCIA RITROVATA – «Lui è arrivato e mi ha ridato gioia. Nella Lazio anche chi gioca poco è orgoglioso del gruppo e di farne parte. Con Gattuso c’è stato un cambiamento di approccio, di atmosfera. Ci ha resi tutti più affamati, siamo disposti veramente a tutto per lui».

Una dichiarazione che racconta il rapporto costruito tra il calciatore e l’allenatore. La fiducia ricevuta non ha soltanto migliorato il suo rendimento, ma gli ha permesso di affrontare gli impegni con una consapevolezza differente.

Gattuso ha trasformato lo spogliatoio: tutti coinvolti nel progetto

Un altro elemento centrale nelle dichiarazioni di Belahyane riguarda l’unità del gruppo. Il centrocampista ha evidenziato come Gattuso riesca a coinvolgere anche i giocatori che trovano meno spazio nelle rotazioni.

Un aspetto fondamentale per mantenere alta la motivazione durante una stagione lunga e impegnativa. La gestione dello spogliatoio emerge quindi come uno dei punti di forza del nuovo corso biancoceleste. Non è soltanto una questione tattica: secondo il racconto del giocatore, il tecnico ha contribuito a modificare l’atteggiamento della squadra, aumentando la disponibilità al sacrificio e il senso di appartenenza.

Una valutazione che trova riscontro anche nelle precedenti dichiarazioni dello stesso allenatore, che aveva sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano e della partecipazione di tutti i componenti della rosa.