Isaksen è scatenato: quattro gol in cinque partite! Ora punta a due record personali

Lazio, Gustav Isaksen sta vivendo uno straordinario momento di forma: il danese ha già eguagliato i gol segnati nelle precedenti 29 presenze in Serie A. Con Gattuso può superare il suo primato stagionale e ritrovare una striscia realizzativa che manca dal 2023

La Lazio vola in classifica e tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è senza dubbio Gustav Isaksen. L’esterno danese, diventato ormai un punto fermo dell’attacco di Gennaro Gattuso, sta attraversando il periodo più prolifico della sua esperienza nel campionato italiano. I numeri raccontano una trasformazione impressionante: quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, esattamente quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 partite nella competizione.

Un rendimento che conferma quanto sia cambiato il peso del classe 2001 negli equilibri offensivi biancocelesti. Dopo stagioni caratterizzate da prestazioni incoraggianti, ma anche da qualche difficoltà nel trovare continuità sotto porta, Isaksen sembra aver raggiunto una nuova dimensione. E adesso ha davanti a sé due traguardi personali da inseguire.

Lazio, Isaksen ha cambiato marcia: quattro reti nelle ultime cinque presenze

Per comprendere la crescita di Isaksen basta confrontare il suo rendimento recente con quello delle precedenti apparizioni in campionato. Nelle ultime cinque gare disputate in Serie A, il danese ha segnato quattro volte. Per raggiungere lo stesso bottino, in precedenza, aveva avuto bisogno di ben 29 presenze.

Una differenza che va oltre il semplice momento favorevole davanti alla porta. Isaksen sta dimostrando maggiore concretezza nelle scelte offensive, riuscendo a trasformare più frequentemente le proprie iniziative in occasioni decisive.

La velocità e la capacità di puntare l’avversario non sono mai state in discussione. A cambiare è soprattutto l’incisività negli ultimi metri, un aspetto che in passato aveva rappresentato uno dei principali margini di miglioramento del calciatore. Con Gattuso, invece, il danese sta trovando quella continuità realizzativa che gli era mancata nelle precedenti stagioni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Lazio, Isaksen a un passo dal record personale di gol in Serie A

Il prossimo obiettivo è già a portata di mano. Isaksen ha segnato quattro reti nelle prime dieci presenze stagionali, mentre il suo massimo in un singolo campionato italiano è di cinque gol, realizzati in 30 partite nella stagione 2025/26.

Gli manca dunque una sola rete per eguagliare il proprio primato, con gran parte del campionato ancora da disputare. Un dato significativo, soprattutto se si considera che nella passata stagione il danese aveva impiegato trenta apparizioni per raggiungere quota cinque.

L’attuale media realizzativa lascia intravedere la possibilità di migliorare sensibilmente quel bottino, anche se sarà necessario confermare il rendimento delle ultime settimane. La crescita dell’esterno rappresenta una risorsa importante anche per la Lazio, che può contare su un attaccante esterno sempre più pericoloso in zona gol.

Lazio, Isaksen cerca il terzo gol consecutivo: non accade dal 2023

C’è però un altro traguardo che rende particolarmente interessante la prossima presenza in campionato del danese. Isaksen punta a segnare per tre presenze consecutive in Serie A, una striscia che non è ancora riuscito a raggiungere da quando gioca in Italia. Per ritrovare una serie realizzativa più lunga bisogna tornare addirittura al periodo trascorso in Danimarca con il Midtjylland.

Tra maggio e giugno 2023, infatti, l’attaccante era riuscito ad andare a segno per quattro partite consecutive, dimostrando quelle qualità offensive che avrebbero successivamente attirato l’attenzione della Lazio.

A distanza di oltre tre anni, il biancoceleste ha dunque l’occasione di riavvicinarsi a una continuità sotto porta che non mostrava dai tempi del campionato danese. Un obiettivo personale che si intreccia inevitabilmente con quelli della squadra di Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: ufficiale il divieto di trasferta a Napoli, la designazione arbitrale contro i partenopei

Lazio, Gattuso ha trovato un Isaksen sempre più decisivo

La crescita di Isaksen è anche uno dei segnali più evidenti del lavoro svolto da Gattuso sulla rosa biancoceleste. All’inizio della stagione il danese aveva dovuto contendere il posto ad altri compagni, senza avere la certezza di partire sempre dal primo minuto. Con il passare delle giornate, però, le sue prestazioni hanno convinto l’allenatore a concedergli maggiore continuità.

E la risposta è arrivata sul campo. Non ci sono soltanto i quattro gol a raccontare la sua importanza. Anche la partecipazione alle azioni offensive, i movimenti senza pallone e la capacità di creare superiorità numerica stanno contribuendo ai risultati della Lazio. Il suo rendimento assume un valore ancora maggiore considerando il momento della squadra, prima in classifica con 25 punti dopo dieci giornate.

Adesso Isaksen ha l’opportunità di trasformare questo straordinario avvio in qualcosa di ancora più importante: un gol per eguagliare il record stagionale, un’altra partita a segno per ritrovare una striscia che manca dal 2023. Due obiettivi che raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione quanto sia cresciuto l’esterno danese sotto la guida di Gattuso.