Napoli Lazio, Insigne: «Questo deve essere l’inizio»

Al San Paolo il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Lazio finisce 1-0 per i partenopei che conquistano le semifinali

Ai microfoni Rai, il capitano del Napoli ha commentato la gara che si è appena conclusa al San Paolo con la vittoria dei padroni di casa.

Insigne da bordo campo: «Sono contento più per il passaggio del turno che per il gol. Da capitano fa piacere il supporto del pubblico fino al 95′, ci serve per uscire da questo momento. Da ragazzi maturi stato cercando di risollevarci. Questo deve essere l’inizio».