Napoli Lazio, la carica della società sui social FOTO

Questa sera al San Paolo andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Lazio che definirà la prima semifinalista

Lazio-Napoli: una partita da dentro o fuori che può modificare il proseguo della stagione biancoceleste.

La squadra di Inzaghi giocherà fuori casa ma ciò potrebbe non cambiare le cose visto che il clima all’ombra del Vesuvio non è dei migliori. La prima squadra della Capitale è già arrivata a Napoli ed oggi si appresterà ad affrontare la prima dei due big match della settimana. Sui social la società carica l’ambiente in attesa del fischio d’inizio.