Muriqi: «Ho passato un momento difficile, ma sto lavorando duramente»

Vedat Muriqi ha siglato il terzo gol della Lazio contro l’Atalanta. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le sue parole

Ancora protagonista contro l’Atalanta. Muriqi si è confermato dopo la rete di mercoledì, calando il tris al Gewiss Stadium. Ecco le parole del Pirata ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Il gol? Mi piace l’Atalanta. Molto importante vincere di squadra, ora possiamo perseguire i nostri obiettivi. Il gol? Se segno guadagno fiducia, sono un attaccante. Ho passato un momento complicato tra infortuni e Covid, non è stato facile. Ora sto bene, sto facendo bene e questo è importante per me e per la squadra.

Il mantra è sempre lo stesso: lavorare duramente, dare il suo meglio nonostante i minuti giocati. Stare bene fisicamente e stare al 100% della condizione. Con attaccanti del calibro di Immobile, Correa, Caicedo e Pereira è comunque più facile. Il mio primo gol in Serie A? Lo dedico alla famiglia e ai miei figli».