Graziani elogia la Lazio: «Una delle realtà più belle di queste giornate di Serie A! Tavares? Ha una potenza fisica»

Francesco Graziani ha elogiato la Lazio guidata da Gennaro Gattuso! Diversi i temi affrontati: cosa filtra

Il momento della Lazio è stato analizzato da Francesco Graziani, ospite della Domenica Sportiva. L’ex calciatore si è soffermato sul positivo percorso della formazione biancoceleste, concentrando la propria attenzione su alcuni aspetti che stanno caratterizzando questa fase della stagione.

Tra i temi affrontati anche le qualità di un singolo giocatore, elemento sul quale Graziani ha espresso il proprio giudizio, e la particolare situazione che riguarda il pubblico laziale all’Olimpico. Il suo commento si inserisce così nel dibattito sull’avvio della squadra allenata da Gennaro Gattuso e sulle prospettive per il prosieguo del campionato!

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SORPRESA LAZIO – «Mi sorprende ancora una volta che il pubblico non riesca a rendersi conto del valore di questa squadra. La Lazio potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni e meriterebbe di giocare davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Evidentemente, però, non c’è ancora la possibilità di rivedere una presenza importante sugli spalti nelle partite casalinghe.

Almeno in trasferta i tifosi continuano a farsi sentire, e questo rappresenta già un elemento importante. A mio avviso, la Lazio e il Frosinone sono tra le realtà più belle emerse dopo queste prime otto giornate di campionato».

TAVARES – «Tavares, quando parte sulla fascia, sprigiona una potenza fisica impressionante ed è capace di accelerazioni davvero dirompenti. È un peccato che in casa la Lazio giochi praticamente a porte chiuse, al di là di quei pochi tifosi che continuano a seguirla e a darle comunque un po’ di sostegno».