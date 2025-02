Moviola Venezia Lazio: il giudizio sulla prova del direttore di gara Marchetti

Condividi via email

Moviola Venezia Lazio: i giudizi dei giornali sulla prova della squadra arbitrale e del direttore di gara Marchetti dopo la partita del Penzo

Una moviola con poche situazioni complicate in Venezia Lazio: una gara combattuta, ma corretta che il direttore di gara Marchetti gestisce con semplicità. In alcuni casi preferisce risparmiare qualche cartellino, ma è sempre vicino all’azione e non sbaglia nei momenti di prendere le decisioni corrette. VAR inoperoso.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Sempre vicino all’azione. Ma condona alcune ammonizioni (Nicolussi Caviglia rischia il rosso)».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Chiude con 33 falli fischiati e sei ammonizioni, l’arbitro Marchetti. Pesante quella per Nicolussi Caviglia che, diffidato, salterà la trasferta di Bergamo. Non è una gara particolarmente complicata, anche se molti interventi all’inizio (da qui i due minuti di recupero nel primo tempo) la spezzettano».

TUTTOSPORT 6 – «Gara tenuta bene. Giusti i gialli».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Non ci sono grandi casi, tanto che anche a Lissone (Var e Avar) non riescono a fare danni. Già in avvio lascia giocare molto e consente anche interventi tosti: forse manca solo un giallo a Zerbin su Mandas».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Gara facile, non sbaglia».