Mourinho su Sarri: «Ha fatto una battuta infelice. Sul suo discordo dico questo». Le parole del tecnico della Roma

Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky tornando sulle affermazioni precedenti sul tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

PAROLE– «Noi allenatori parliamo tante volte e ogni tanto esce qualcosa che non vogliamo dire o che la gente interpreta in modo diverso. Da noi lo Slavia ha rispetto e da mister Sarri no, ma magari è stata una battuta infelice. Del suo discorso la cosa più importante è la critica obiettiva e aperta alla Lega Serie A. Io ho avuto il piacere della risposta, allo stesso modo ora aspetto la risposta istituzionale».