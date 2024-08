Morte Shakespeare, calcio inglese in lutto: scomparso lo storico vice di Ranieri

Morte Shakespeare, terribile lutto nel mondo del calcio lo storico vice di Ranieri è venuto a mancare: era malato da tempo

Il mondo del calcio e in particolare della Premier League piange la terribile scomparsa di Shakespeare lo storico vice allenatore di Claudio Ranieri. L’uomo era malato di cancro dal 2023, e ad annunciare la sua scomparsa è della League Managers’ Association

COMUNICATO – «È morto serenamente a casa circondato dalla sua famiglia. Anche se la sua famiglia è immensamente orgogliosa dei suoi successi calcistici sia come giocatore che come allenatore, per noi, la sua famiglia, sarà sempre principalmente un marito, padre, figlio, fratello e zio amorevole e amato”. La perdita è devastante per tutti noi e vorremmo chiedere che venga rispettata la privacy in questo momento così incredibilmente difficile, in cui piangiamo la perdita di una persona molto speciale»