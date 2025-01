Morte Agroppi, passo indietro della Lega Serie A: non si osserverà il minuto di silenzio in Supercoppa. Il motivo

Morte Agroppi, nelle sfide di Supercoppa italiana non verrà osservato il minuto di silenzio per l’ex calciatore ed allenatore. Ecco perché

La Lega Serie A ha deciso di annullare il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi prima delle sfide di Supercoppa italiana. Infatti, come riporta Sport Mediaset, in Arabia Saudita il silenzio per i defunti è ritenuto provocatorio ed offensivo.

Dunque, la Federcalcio ha voluto evitare spiacevoli fischi durante il ricordo dello scomparso Aldo Agroppi, proprio come avvenuto lo scorso anno durante il minuto di silenzio per Gigi Riva.