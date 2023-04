Monza Lazio: le probabili scelte di Sarri

A meno di 24 ore dalla sfida contro i brianzoli, queste potrebbero essere le scelte del tecnico toscano

Sembrano essere pochi i dubbi per Maurizio Sarri, riguardo la formazione della Lazio per la partita di domani contro il Monza.

Immobile ha smaltito la lesione muscolare e domani sarà pronto per uno spezzone di gara, probabilmente dal primo minuto, Felipe Anderson, provato come falso nueve in rifinitura, tornerà sulla sua fascia di competenza, con Zaccagni sull’out opposto. A centrocampo pochi dubbi: Savic, Luis Alberto e Cataldi guideranno il reparto. Qualche dubbio arriva dalla scelta per la fascia difensiva, Lazzari leggermente favorito su Pellegrini e con Hysaj sicuramente titolare della fascia sinistra. Coppia centrale ormai consolidata con Romagnoli e Casale.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.