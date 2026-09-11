Momblano sulla Nazionale: «Mancini darà spazio ai giovani, passeranno da Coverciano»

Momblano ha analizzato il nuovo corso azzurro e il possibile futuro dei talenti italiani: le parole del giornalista a JuventusNews24

La Lazio guarda con interesse anche al nuovo corso della Nazionale italiana. Luca Momblano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24, ha parlato delle idee dell’ex centravanti della Lazio nonché attuale CT Roberto Mancini e della possibilità che diversi giovani protagonisti della Serie A possano entrare nel radar azzurro.

Un aspetto importante anche per il club biancoceleste, che punta sulla crescita dei propri giocatori e sulla valorizzazione dei profili emergenti all’interno del progetto tecnico come Frattesi, Zaccagni, Pinamonti e altri giocatori che hanno dato il proprio contributo agli azzurri.

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Lazio, la Nazionale può diventare una vetrina importante

Tra due settimane vedremo anche la nuova Italia di Roberto Mancini, un commissario tecnico da sempre molto attento ai giovani. Questo inizio di stagione gli sta fornendo del materiale interessante?

«Non sono un super manciniano, ma da questo punto di vista so con certezza che avrà coraggio, soprattutto nella prima fase del suo secondo mandato. Credo che tanti di questi giovani, anche se magari non li vedremo immediatamente con la maglia dell’Italia, passeranno da Coverciano. Chi riuscirà poi a conquistare la fiducia del commissario tecnico avrà sicuramente numerose opportunità».

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