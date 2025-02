Mollas a Cagliarinews24: «Vi dico che partita mi aspetto tra Cagliari e Lazio»

Mollas, lo speaker di Radio Laziale alla vigilia della sfida tra Cagliari e Lazio si esprime cosi in esclusiva su Cagliarinews24

La 23a giornata prevede la sfida tra il Cagliari di Davide Nicola e la Lazio di Marco Baroni. Come arrivano alla partita i bianconcelesti? Quanto può incidere la voglia di rivalsa dopo la sconfitta con la Fiorentina?

«La Lazio fino a questo momento sta facendo un percorso che va ben oltre le più rosee previsioni e quando poi prendi un determinato ritmo poi non vuoi più smettere. Come abbiamo visto diverse volte, i biancocelesti mancano di qualcosa negli scontri diretti con le big del campionato. Al contrario contro avversarie che lottano per obiettivi diversi sono arrivate delle risposte confortanti per la Lazio e Baroni. Non dico che è una partita a favore dei biancocelesti ma dovrebbe mettere in luce una squadra molto aggressiva, dinamica e decisa. La partita con il Cagliari non è semplice perché i rossoblù si devono salvare e reputo che le partite contro queste squadre siano le più difficili e rognose, specie giocando in trasferta. Mi aspetto una partita molto complicata anche perché Nicola non è uno che usa la scusa del “non dover far punti contro squadre del genere”. Non è il suo modo di pensare e non è così il Cagliari, i rossoblù venderanno cara la pelle anche se non sarà arrembante o non avrà la voglia di dominare l’avversario se non nei primi minuti. Penso che sarà un Cagliari molto riflessivo e con i reparti molto stretti così da non dare alla Lazio la possibilità di sfruttare le sue armi principali, gli esterni. I rossoblù proveranno a stanare la squadra di Baroni nei momenti giusti, magari all’inizio del secondo tempo».