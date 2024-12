Mkhitaryan a Inter TV: «La Lazio è fortissima e merita questa posizione. Quando ero alla Roma...»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato così della sfida di questa sera contro la Lazio di Marco Baroni

Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel pre-partita di Lazio–Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così della squadra di Baroni:

LAZIO IN ALTO – «No, stupire no. Per come stanno giocando quest’anno meritano questa posizione in classifica ma secondo me è meglio parlare di noi, del nostro gioco e cosa dobbiamo fare questa sera per vincere questa partita perché sappiamo che è una gara difficile contro una squadra fortissima. Abbiamo analizzato come possiamo giocare, cosa possiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Spero che giocheremo come sappiamo giocare».

COSA SERVE – «Ovviamente cercare di chiudere la partita prima possibile. Come ho detto sarà una gara difficile e sapendo le qualità della Lazio e dei suoi giocatori dobbiamo fare del nostro meglio per non farli arrivare a decidere la partita negli ultimi quindici minuti. Per ciò dobbiamo il nostro meglio cercando di vincere prima degli ultimi quindici minuti».

DERBY – «Sì, però giocare contro la Lazio giocando nella Roma è diverso di giocare contro la Lazio con l’Inter. Il tifo a Roma è sempre stato bello da parte dei giocatori romanisti come per quelli laziali quindi sarà un grande show stasera».