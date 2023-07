Klose: «Corsa scudetto? Ho un pensiero chiaro, la Lazio...»

Miroslav Klose ha parlato anche della corsa scudetto in Serie A: presto per fare pronostici ma Lazio protagonista

Nell’intervista a Il Messaggero, Miroslav Klose ha parlato così della prossima stagione in Serie A:

I partenopei hanno perso anche Kim oltre Spalletti, e non so cos’altro accadrà. Inter e Milan sono arrivate in fondo in Europa e con merito. Ho seguito tutte, sono stato anche ospite di Pioli, il mio ex mister, che può fare la differenza anche senza Tonali, con Theo e Leao. È presto per fare pronostici. Gli italiani tendono sempre a farli molto prima. A Roma poi quelli dell’altra sponda parlano sempre tanto… ma poi decide sempre il campo. Vedremo, ma la Lazio la vedo ancora ai vertici e spero possa arrivare almeno in semifinale di Champions

