Minotti: ‭«Lotta Champions? La Lazio è quella che arriva peggio e ha una rosa più corta rispetto alle altre»

L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è la battaglia per un posto alla prossima Champions League

L’ex calciatore, Lorenzo Minotti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica.

LE PAROLE – Bologna e Roma stanno meglio di tutte, vanno a ritmi impressionanti e sono al top del potenziale. Chi arriva peggio allo scatto finale è la Lazio: è in calo e in difficoltà fisica, oltre ad avere la rosa meno profonda delle altre. La Fiorentina ha la Conference che porta via tante energie, il punto di vantaggio della Juventus con questo tipo di classifica pesa molto.