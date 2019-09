Milinkovic, in A è il primo per passaggi chiave: i numeri

Milinkovic, le statistiche lo premiano e confermano che Sergej è l’uomo in più di questa Lazio

Se in Nazionale, con la Serbia, Milinkovic non trova spazio (QUI la news), il Sergej “italiano”, con la Lazio, fa faville. Come riportato dal Corriere dello Sport, secondo le statistiche della Lega di Serie A è in cima alla classifica dei “passaggi chiave”.

Non si tratta di assist, ma di passaggi che creano occasioni da gol. Sergej ne ha fatti registrare 5 in due giornate, come lui solo Orsolini del Bologna. E’ ripartito alla grande, è la versione più simile al top player ammirato due anni fa, quando fece registrare record di gol e assist.