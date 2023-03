Milinkovic-Savic si è offeso? Al serbo non è piaciuta quella cosa

Milinkovic-Savic non vive un momento felice: disturbato dalle voci sul futuro e dalla decisione di Sarri di sacrificarlo a gennaio

Come riporta Il Messaggero, quello che sta vivendo negli ultimi mesi non è un periodo facile per Milinkovic-Savic. Il serbo contro l’AZ Alkmaar sarà anche quello che ha corso più di tutti (oltre 13 chilometri) ma è apparso impreciso e inconcludente.

Il serbo sembra essere distratto non solo dalle voci sul proprio futuro ma anche dalla decisione di Sarri di sacrificarlo nello scorso mese di gennaio pur di fare mercato.