Milinkovic Savic Lazio, visita a sorpresa a Formello – FOTO

Milinkovic Savic Lazio, visita a sorpresa dell’ex centrocampista a Formello per i saluti a vecchi compagni e addetti ai lavori – FOTO

Sergej Milinkovic Savic nonostante il trasferimento all’Al Hilal non dimentica la Lazio: in occasione della sosta invernale il centrocampista ha deciso di tornare a Roma per le vacanze.

Nell’occasione ha deciso fare una visita a sopresa a Formello, dove ha fatto visita ad ex compagni e addetti ai lavori, che poi su Instagram hanno immortalato il momento. In biancoceleste il Sergente ha messo insieme 267 presenze e 57 gol, vincendo una Coppa Italia e due Supercoppe.