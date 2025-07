Ex obiettivi Lazio, sentite cosa ha detto Riccardo Orsolini riguardante le possibili offerte di mercato - Lazio News 24

Ex obiettivi Lazio: Orsolini tra conferme e flirt di mercato. Le parole del capitano del Bologna. La situazione

Riccardo Orsolini torna al centro dei riflettori, e non solo per le sue prestazioni con la maglia del Bologna: l’esterno rossoblù era finito in passato nella lista degli ex obiettivi Lazio. Oggi, dal ritiro estivo guidato da Vincenzo Italiano, il giocatore parla del suo futuro, confermando le sirene di mercato ma ribadendo attaccamento alla causa felsinea.

«L’Arabia Saudita? Sì, ho ricevuto alcune chiamate sia da club italiani sia dall’estero», ha dichiarato Orsolini, rivelando l’interesse concreto per uno che tempo fa era comparso tra gli ex obiettivi Lazio nella corsa a rinforzare la fascia offensiva. Nonostante l’interesse da più parti, l’attaccante ha chiarito di trovarsi bene a Bologna e di non avere fretta di lasciare il club.

Il contratto con il Bologna scade fra un anno e mezzo, ma nessun accordo sul prolungamento fino al 2029 è ancora stato discusso: «Il club mi ha semplicemente detto: “Vai in ritiro e allenati”. Al momento il rinnovo non è una priorità per le parti». Una situazione che riflette una fase di riflessione reciproca, mentre Orsolini resta fermo nella lista degli ex obiettivi Lazio, quelli valutati in passato ma mai realmente inseguiti fino in fondo dall’ex club di Formello.

Intervistato sul possibile ruolo da capitano, Orsolini ha aggiunto: «Capitano non è chi porta la fascia, ma chi aiuta, supporta i compagni, soprattutto i più giovani. Io preferisco parlare sul campo». Un approccio maturo che gli ha garantito maggiore peso nello spogliatoio.

Sul fronte Nazionale, è arrivato anche il riconoscimento di Gennaro Gattuso: «La chiamata del nuovo ct mi ha fatto piacere, scoprire tempi fa ero tra gli ex obiettivi Lazio, oggi spero di poter continuare a vestire l’azzurro dopo aver chiuso bene la scorsa stagione». Orsolini resta così nel circuito degli esterni italiani più seguiti.

Con l’estate aperta a possibili sorprese, il nome di Orsolini, mai dimenticato come ex obiettivi Lazio, continua a seguire una traiettoria interessante: da profilo da monitorare a capitano-designato del Bologna, con ambizioni europee e la porta della Nazionale ancora aperta.

In attesa di sviluppi concreti, il club felsineo può per ora contare sul suo numero 7: progetto chiaro, mercato aperto, ma per il momento nessuna partenza in vista.