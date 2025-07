Lazio, il ricordo nei confronti di Sergio Viganò. Ecco il post dei biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, il ricordo commosso di Sergio Viganò: «Protagonista dei nostri più grandi trionfi». La situazione

La Lazio ha voluto rendere omaggio a una figura storica che ha accompagnato la squadra in alcuni dei momenti più significativi della sua lunga storia calcistica. Con un post pubblicato sul profilo ufficiale X (ex Twitter), il club biancoceleste ha ricordato Sergio Viganò, lo storico massaggiatore e uomo spogliatoio che per anni ha fatto parte della famiglia laziale, vivendo da vicino alcuni dei più grandi trionfi della società, sia in campo nazionale che internazionale.

«Con profondo affetto – si legge nel messaggio pubblicato dalla Lazio – ricordiamo Sergio Viganò, uomo che ha incarnato con passione, dedizione e professionalità lo spirito della nostra squadra. Il suo contributo umano e professionale ha segnato un’epoca». Parole semplici ma toccanti, che hanno risvegliato l’emozione di tanti tifosi e addetti ai lavori, che nel corso degli anni hanno conosciuto e apprezzato l’umanità e la discreta ma preziosa presenza di Viganò.

Figura riservata ma fondamentale, Viganò ha rappresentato un punto di riferimento per diversi allenatori e generazioni di calciatori della Lazio. Sempre presente nei momenti più delicati, è stato parte integrante dello spogliatoio biancoceleste nei periodi d’oro del club, compreso lo storico Scudetto del 2000 e le tante avventure europee.

Il ricordo della società non è passato inosservato e ha raccolto in poche ore decine di messaggi da parte dei tifosi, che sui social hanno voluto unirsi al cordoglio. In molti lo hanno definito “un angelo silenzioso della Lazio”, sempre pronto a offrire un sorriso, un consiglio o una parola di conforto nei momenti difficili. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo appassionato, legato visceralmente ai colori biancocelesti.

Nel calcio moderno, dove le figure storiche vengono spesso dimenticate, il gesto della Lazio assume un valore ancora più profondo. Ricordare chi ha contribuito, anche lontano dai riflettori, ai successi di una società, significa onorare la memoria e la tradizione.

Con questo tributo a Sergio Viganò, la Lazio conferma ancora una volta il suo legame con le persone che hanno fatto la storia del club. Un omaggio doveroso a chi, con il suo lavoro quotidiano, ha reso possibile scrivere pagine indimenticabili nel libro biancoceleste.