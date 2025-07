Lazio, compleanno speciale: Claudio Lopez, spegne 51 candeline! Gli auguri del club

Lazio, altro compleanno speciale: Claudio Lopez compie 51 anni! L’ex attaccante centrale argentino ha scritto belle pagine in biancoceleste

Claudio Lopez, ex attaccante argentino noto per la sua velocità fulminante e il fiuto del gol, festeggia oggi 51 anni. Nato il 17 luglio 1974 a Río Tercero, in Argentina, Lopez è stato uno dei protagonisti della Lazio nei primi anni 2000, lasciando un segno indelebile nella storia del club capitolino.

L’arrivo alla Lazio e l’impatto in Serie A

Dopo essersi messo in luce con il Valencia, dove ha raggiunto la finale di Champions League nel 2000 sotto la guida di Héctor Cúper, Lopez approda alla Lazio nell’estate dello stesso anno. Il club biancoceleste, allora allenato da Dino Zoff, lo accoglie come uno dei rinforzi di punta per mantenere la competitività in Italia e in Europa.

Con la maglia della Lazio, Lopez ha disputato 144 partite ufficiali, realizzando 40 reti tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. Il suo stile di gioco, basato su accelerazioni brucianti e movimenti intelligenti senza palla, lo ha reso un attaccante temuto dalle difese avversarie.

I trofei conquistati in biancoceleste

Durante la sua permanenza a Roma, Lopez ha contribuito alla conquista di due trofei: la Supercoppa Italiana nel 2000, vinta contro l’Inter, e la Coppa Italia nella stagione 2003/2004, sotto la guida dell’allenatore Roberto Mancini. Quest’ultimo, ex centrocampista e tecnico di grande carisma, ha saputo valorizzare le qualità dell’argentino nel suo sistema offensivo. Claudio Lopez ha lasciato un ricordo speciale nei cuori dei tifosi laziali, grazie alla sua dedizione, al suo spirito combattivo e alle sue giocate decisive.

