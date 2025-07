Lazio, spunta fuori un retroscena clamoroso tra Dia e Sarri. Ecco cosa è successo tra i due! - Lazio News 24

Lazio, Dia convince Sarri: le gerarchie in attacco ora possono cambiare. La situazione attuale dei biancocelesti

Alla Lazio si respira aria di cambiamento, soprattutto in attacco. L’arrivo di Boulaye Dia ha subito lasciato il segno, tanto da mettere in discussione una certezza che sembrava intoccabile: la titolarità di Taty Castellanos. Da quando l’argentino è arrivato a Formello, non era mai stato realmente insidiato nel ruolo di centravanti, ma ora la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Il merito è tutto di Dia, che ha impressionato mister Sarri nelle primissime sedute di allenamento. L’attaccante senegalese, ex Salernitana, ha messo in mostra qualità che mancavano al reparto offensivo biancoceleste: rapidità in campo aperto, capacità di legare il gioco con il centrocampo e un istinto da finalizzatore già ben rodato. Proprio queste caratteristiche potrebbero portare l’allenatore toscano a rivedere le proprie gerarchie in vista dell’inizio della nuova stagione.

A facilitare l’inserimento di Dia nella Lazio è stato anche il lavoro svolto da Marco Baroni nelle ultime settimane. Il tecnico, subentrato dopo le dimissioni di Sarri nello scorso marzo, ha proposto un 4-2-3-1 che prevede la coesistenza di due punte. Questo esperimento, nato inizialmente per necessità, ha mostrato buoni risultati e potrebbe essere mantenuto anche nel nuovo ciclo tecnico. In questo contesto, sia Dia che Castellanos potrebbero trovare spazio, ma il senegalese sembra aver fatto breccia più in profondità nelle idee tattiche del mister.

Non è un caso che il legame tra Dia e la Lazio fosse già scritto mesi fa. Il direttore sportivo Fabiani aveva provato a portarlo nella Capitale già durante il mercato di gennaio 2024, ma senza successo. Un tentativo che testimonia quanto il club biancoceleste seguisse il giocatore con attenzione già da tempo.

Il destino, poi, ha voluto che solo poche settimane dopo quel mancato trasferimento, Sarri lasciasse la Lazio all’indomani della sconfitta casalinga contro l’Udinese. Ora, con il tecnico di nuovo al comando e Dia finalmente in rosa, la Lazio può davvero cambiare volto in attacco. E per Castellanos inizia un’estate tutta in salita.

Con Dia pronto a prendersi la scena, la concorrenza in casa Lazio non è mai stata così accesa. E per Sarri, potrebbe essere un bel problema da gestire. Ma anche una grande opportunità.