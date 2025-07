Lazio, rivolta totale contro Lotito: guardate cosa hanno fatto i tifosi biancocelesti! - Lazio News 24

Tifosi Lazio in rivolta: nuovo striscione contro Lotito, la protesta arriva sotto la sede di Fratelli d’Italia. La situazione

La tensione tra la tifoseria della Lazio e il presidente Claudio Lotito continua a salire. Dopo settimane di malcontento culminate con una manifestazione imponente che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 sostenitori biancocelesti, la protesta non accenna a fermarsi. L’ultimo episodio si è consumato nelle scorse ore, con l’apparizione di uno striscione fortemente simbolico sotto la sede del partito Fratelli d’Italia.

Il messaggio, chiaro e diretto, recita: “Fratelli d’Italia: liberaci da Lotito!”. Uno slogan che mette in luce non solo l’insoddisfazione del popolo laziale verso la gestione del patron, ma anche un richiamo politico non indifferente, considerato il ruolo istituzionale dello stesso Lotito come senatore del partito. Il gesto, fortemente mediatico, conferma che il malcontento ha travalicato i confini dello stadio per diventare una questione anche sociale e culturale.

La contestazione non è nata ieri. Da tempo una parte consistente della tifoseria della Lazio esprime dissenso nei confronti della politica societaria portata avanti da Lotito. Tra le principali accuse ci sono la mancanza di chiarezza nei progetti futuri, la gestione controversa del calciomercato, e il blocco che impedisce al club di effettuare nuove operazioni in entrata. Tutti fattori che, secondo molti tifosi, starebbero compromettendo l’ambizione e la competitività della squadra.

La grande manifestazione andata in scena nei giorni scorsi aveva già lanciato un segnale forte alla proprietà. Ma con l’affissione dello striscione sotto la sede di Fratelli d’Italia, i tifosi sembrano voler coinvolgere anche l’opinione pubblica e la politica nazionale nella loro battaglia.

Claudio Lotito, dal canto suo, ha sempre rivendicato il suo impegno per il bene della Lazio, sostenendo di aver salvato il club da situazioni finanziarie drammatiche. Tuttavia, il crescente distacco tra società e tifoseria rischia di sfociare in una frattura irreparabile, soprattutto se non dovessero arrivare segnali concreti già nelle prossime settimane.

Quel che è certo è che la protesta non si è placata e non sembra destinata a farlo a breve. I tifosi della Lazio vogliono essere ascoltati, e continueranno a far sentire la loro voce finché la situazione al vertice del club non cambierà.