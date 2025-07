Calciomercato Lazio: Insigne può sfumare. C’è una nuova minaccia

Calciomercato Lazio: Insigne può sfumare. Ci pensa questo altro club di A che ha bisogno di un esterno offensivo dopo la cessione

Il futuro di Lorenzo Insigne è a un bivio, sospeso tra un patto d’onore e una concreta opportunità di mercato. Da un lato c’è il sogno della Lazio e di Maurizio Sarri di riabbracciarlo a gennaio; dall’altro, l’inserimento a sorpresa del Sassuolo, che trasforma il rischio per i biancocelesti in una minaccia tangibile e immediata.

Il piano della Lazio è tanto affascinante quanto fragile. L’intesa tra Sarri e Insigne è totale, con il giocatore disposto ad attendere sei mesi da svincolato per approdare a Formello. Tuttavia, questo scenario è vincolato a due condizioni precarie: la capacità della Lazio di risolvere i suoi problemi con l’indice di liquidità, che al momento blocca il mercato in entrata, e la necessità di cedere almeno un giocatore in attacco per liberare spazio salariale e in rosa. È una scommessa a lungo termine basata sulla speranza.

In questo fragile equilibrio si è inserito con forza il Sassuolo. Il club neroverde sta per incassare 20 milioni di euro dalla cessione di Laurienté al Sunderland e ha l’urgenza e la liquidità per prendere subito un sostituto di alto profilo. Non a caso, come riportato da più fonti, il nome di Insigne è stato offerto alla dirigenza emiliana.

Qui si concretizza il vero rischio per la Lazio. Mentre il club biancoceleste è costretto ad aspettare, il Sassuolo ha la possibilità di agire ora, presentando a Insigne un progetto solido, un ruolo da protagonista immediato e un contratto economicamente vantaggioso. Se l’attesa per la Lazio dovesse diventare troppo lunga o incerta, la tentazione di accettare la proposta concreta del Sassuolo potrebbe diventare irresistibile. Il sogno di Sarri, quindi, è appeso a un filo, con il rischio che la sua attesa venga beffata da chi, oggi, ha la possibilità di trasformare una suggestione in realtà.