Rivali Lazio, la Roma ha compiuto un grandissimo colpo. Ecco la situazione - Lazio News 24

Rivali Lazio, El Aynaoui alla Roma: colpo da 25 milioni. Un brutto colpo in ottica concorrenza

Nel vivo del calciomercato estivo, la Roma piazza un colpo destinato a far discutere, soprattutto tra le Rivali Lazio. Il club giallorosso ha infatti chiuso l’accordo con il Lens per l’arrivo nella Capitale di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001, già accostato in passato proprio alla Lazio.

Come riportato da Fabrizio Romano, tra le fonti più autorevoli sul mercato internazionale, la trattativa tra Roma e Lens è andata a buon fine nelle ultime ore. Il club francese incasserà 23 milioni di euro, più 2 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 25 milioni. Un investimento importante per i giallorossi, che rafforzano ulteriormente la rosa affidata a Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico della Roma dopo l’addio di Daniele De Rossi.

El Aynaoui, che era finito nei radar biancocelesti nelle scorse sessioni di mercato, era stato valutato con attenzione anche dal ds Fabiani per la Lazio. Tuttavia, il blocco del mercato che ancora oggi affligge i biancocelesti ha impedito qualsiasi operazione in entrata, lasciando campo libero alla Roma, che ha agito in anticipo e con decisione. Per questo motivo, l’arrivo del giovane talento marocchino rappresenta un colpo non solo in chiave tecnica, ma anche dal punto di vista simbolico per le Rivali Lazio.

Il centrocampista, noto per le sue doti di interdizione, visione di gioco e grande capacità di corsa, si legherà alla Roma con un contratto quinquennale. È atteso nella giornata di domani per le visite mediche e la firma ufficiale, che lo renderà uno dei volti nuovi su cui Gasperini costruirà la mediana della prossima stagione.

La mossa della Roma lancia un segnale forte nel duello cittadino con la Lazio, in una sessione di mercato in cui i biancocelesti sono rimasti finora bloccati. I tifosi giallorossi possono esultare per un acquisto giovane e promettente, mentre quelli laziali osservano con crescente frustrazione le mosse delle Rivali Lazio, che si rinforzano mentre a Formello si attende ancora lo sblocco formale del mercato.

Con El Aynaoui, la Roma guadagna un tassello importante. Per la Lazio e le altre rivali, si preannuncia una concorrenza ancora più agguerrita nella corsa europea.