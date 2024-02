Milinkovic, l’ex Lazio vince la Riyadh Season Cup ma non alza il trofeo lui ma una guest star: ecco chi

Milinkovic, l’ex biancoceleste si aggiudica con la sua Al-Hilal la competizione ma ad alzare il trofeo non è lui: ecco chi

Prosegue alla grande l’avventura di Milinkovic-Savic in Arabia, con l’ex Lazio che questa sera si è aggiudicato il prestigioso trofeo Riyadh Season Cup battendo l’Al-Nassr per 2-0. Il trofeo però al momento della proclamazione non è stato alzato dall’ex biancoceleste ma dalla leggenda del wrestling The Undertaker amatissimo dal pubblico arabo.