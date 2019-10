Mihajlovic, il videomessaggio che commuove il Dall’Ara: «Vincerò questa battaglia!»

Prima di Bologna-Real Madrid in occasione della festa per i 110 anni del club, è stato proiettato al Dall’Ara il videomessaggio di Mihajlovic

Al Dall’Ara si sta giocando in questo momento il match tra Bologna e Real Madrid in occasione della festa per i 110 anni del club rossoblù. Sinisa Mihajlovic, che non ha potuto essere in campo per l’amichevole tra vecchie glorie, ha mandato un bel videomessaggio, che ha commosso i tanti tifosi presenti nell’impianto bolognese: «Mi spiace non essere lì con voi. Come sapete sono uscito dall’ospedale ieri e volevo tornare dalla mia famiglia. Vi mando questo messaggio perché volevo ringraziare voi tifosi e la società per tutto quello che avete fatto per me. Questo per me è un momento particolare, sto lottando contro questa malattia. Sono sicuro che vincerò questa battaglia. Volevo salutare i ragazzi del Real Madrid che sono venuti qui a festeggiare i 110 anni del club. Un saluto speciale a Christian Karembeu e Clarence Seedorf. Solo due parole a Marco (Di Vaio, ndr): dobbiamo cercare di vincere, come sempre. Forza Bologna, vi voglio bene».