Mihajlovic pronto al ritorno in campo: c’è la data

Mihajlovic è pronto a fare il suo ritorno in campo, con Lazio-Bologna che è ormai sempre più vicina: ecco la data

Mihajlovic è pronto a fare il suo ritorno in campo, con Lazio-Bologna, prima giornata di Serie A, che è ormai sempre più vicina.

Infatti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, già da domani il tecnico serbo dovrebbe essere presente in Casteldebole per guidare la squadra in allenamento. La prima tappa sarà la sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, in programma tra una settimana.