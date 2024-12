Mihajlovic celebrato prima di Lazio Inter: l’emozionante ricordo dell’Olimpico per Sinisa. I dettagli

Mihajlovic celebrato prima del fischio d’inizio di Lazio Inter: l’Olimpico ricorda così l’indimenticabile Sinisa. I dettagli

Quella tra Lazio e Inter è anche quella dell’indimenticabile Sinisa Mihajlovic, grande ex di entrambe le squadre che stasera scenderanno in campo all’Olimpico. Prima del fischio d’inizio c’è stato quindi spazio per ricordarlo a due anni dalla scomparsa.

Tutto l’Olimpico ha reso omaggio all’ex difensore biancoceleste, con cori e applausi che hanno accompagnato le immagini sul maxi-schermo. Dalla Nord, poi, lo striscione: «Sinisa per sempre».