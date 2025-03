Lazio Women, la carica sui social con una grafica speciale per Martina Piemonte: ecco la nuova foto in vista della prossima sfida

Lazio Women, Martina Piemonte si carica in vista dei prossimi impegni di poule salvezza: la nuova grafica a tinte biancocelesti della centravanti

La centravanti della Lazio Women Martina Piemonte è sicuramente entusiasta per come sta andando questa poule salvezza ma non bisogna demordere. Le biancocelesti sono tra le favorite per rimanere in Serie A ma bisogna ancora lavorare.

Ciononostante è bene concedersi un po’ di relax e di sorrisi fuori dal rettangolo di gioco per concentrarsi ancora di più nel momento di scendere in campo. Ecco quindi una nuova grafica speciale per la biancoceleste sui social in vista della prossima sfida: