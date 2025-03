Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: il derby è biancoceleste. Tutti i dettagli

Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: tutti i dettagli sulle partite giocate dalle giovani aquile

Di seguito i risultati delle partite del weekend del settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO– Le giovani aquile sfiorano la perfezione nell’ultimo weekend del mese di marzo. Tra sabato 29 e domenica 30 arrivano 4 vittorie ed un pareggio, nessuna sconfitta per le squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste.

Settimo risultato utile consecutivo per l’Under 18 di Francesco Punzi (5 vittorie e 2 pareggi). Le aquile classe 2007 si aggiudicano la sfida casalinga contro l’Inter. La Lazio batte i nerazzurri 2-0 grazie alle reti di Torbidoni e Pernaselci, rimanendo ben saldi alla zona playoff.

Il derby Under 17 è tutto a tinte biancocelesti. La Lazio di Gianluca Procopio batte la Roma 5-2 in rimonta. Sono i giallorossi a passare in vantaggio, ma le aquile classe 2008 ribaltano il risultato in pochi minuti. Mettono la firma sul match Zangari, De Fraia e Romanelli, mentre è doppietta per Di Claudio. La Lazio ferma la capolista e si prende il terzo posto della classifica.

Vittoria in trasferta per l’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio espugna il campo del Bari con il risultato di 1-4. Per i capitolini vanno a segno Ferrante, Lulaj, Aprea e Terracina. I biancocelesti si consolidano al terzo posto della classifica ed approfittano dei passi falsi degli avversari per portarsi a -1 dal secondo piazzamento.

I ragazzi dell`Under 15 guidati da Tommaso Rocchi non riescono ad andare oltre il pari in quel di Bari. La sfida in terra pugliese termina a reti inviolate. Per le aquile classe 2010 si mette in salita la strada che porta ai playoff, nelle restanti due sfide, la Lazio dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Le aquile classe 2011 di Valerio Gualdaroni vincono il goleada contro il Club Olimpico Romano. La sfida del ‘Green Club’ termina 5-0 con le reti di Coppola, Polidori e Isidori, mentre è doppietta per Galli. La Lazio rimane al terzo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. A due giornate dalla conclusione del campionato, ai biancocelesti basta solamente un punto per staccare matematicamente il pass per le fasi finali.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 27^ Giornata

LAZIO-INTER 2-0

Marcatori: 44’pt Torbidoni (L), 15’st Pernaselci (L)

LAZIO: Giacomone (GK), Torbidoni, Trifelli, Francioli, Pernaselci (37’st Di Venosa), Santagostino Baldi, Canali (35’st Cangemi), Battisti, Montano (35’st Carbone), Milillo (35’st Miconi), Curzi (32’st Trabalza)

A disp.: Turrini (GK), Mazzara, Fazio, Boccardelli.

All.: Punzi

INTER: Michielan (GK), Ballo (21’st Conti), Verre, Putsen, Bovio, Nenna, El Mahboubi, Vukoje, Iddrissou, Cerpelletti (21’st Kartelo), Humanes Gomez (1’st Kukulis)

A disp.: Bis (GK), Evangelista, Carbonara, Orlacchio

All.: Carbone

Under 17 Nazionali – 23^ Giornata

LAZIO-ROMA 5-2

Marcatori: 24 pt Maccaroni (R), 35’pt, 16’st Di Claudio (L), 36’pt Zangari (L), 3’st De Fraia (L), 24’st Romanelli, 27 st Mariani (R)

LAZIO: Russi (GK), Buonafede, Macerata (9’st Margheri), De Fraia (28’st Palancica), Di Marzio, Ciucci, Noto, Di Claudio (22’st De Cortes), Zangari (28’st De Angelis), Callarà (22’st Callarà), Calvani

A disp.: Fantasia (GK), Iovane, Clarizia, Lombardi

All.: Procopio

ROMA: Sbaccanti (GK), Patitucci, Carlaccini (41’st Caviglia), Tosti, Mariani, Piermattei (25’st Balestra), Maccaroni (41’st Virgilio), Ximenez (41’st Loreti), Vella, Teixeira, Raimondi (15’st Pallassini)

A disp.: Ilari (GK), Modugno

All.: Toti

Under 16 Nazionali – 23^ Giornata

BARI-LAZIO 1-4

Marcatori: 3’st Ferrante (L), 5’st Lulaj (L), 10’st Aprea (L), 14’st De Ruvo (B), 40’+4’ rig. Terracina (L)

BARI: Cipolla (GK), Dellino (10’st Errico), Valoroso (10’st Gisonda), Iacobbi, Gramegna, Silvestri, Santanelli (10’st Piccotti), Amorisco (16’st Guerra), Felice (16’st Illuzzi), Grimaldi, De Ruvo

A disp.: Loiacono (GK), Napoleone, Caputo, Pietraniello

All.: Berti

LAZIO: Patarini (GK), Dimaggio, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Aprea (25’st Alessandrini), Morelli (36’st Palomba), Lulaj (36’st Terracina), Martellucci (25’st Morucci), Cappuccini (20’st Bagliesi)

A disp.: Ronci (GK), Parente, Parla, Germani

All.: Rughetti

Under 15 Nazionali – 23^ Giornata

BARI-LAZIO 0-0

BARI: Capogrosso (GK), Di Clemente, Rainone (38’st Mitola), Piazzolla, De Feudis, Evangelista (27’st Perulli), Mastrapasqua, Damato (30’st De Vezze), Sansonetti (6’st Cangiano), Dibenedetto, Carlone (27’st Ferorelli)

A disp.: Cafagna (GK), Patronelli

All.: Santeramo

LAZIO: Orlando (GK), Tocci (27’st Sulaj), Reuben, Ricci Gian. (27’st Tolomeo), Napolitano, Ricci Gab, Caputo (9’st Musah), Massarut, Schettini Ambrosio, De Vincenzo, Mistretta (37’st Salvati)

A disp.: Salahoru (GK), Monti, Berini, Lombardo, Rizzo

All.: Rocchi

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 24^ Giornata

LAZIO-CLUB OLIMPICO ROMANO 5-0

Marcatori: 3’pt, 21’pt Galli (L), 2’st Coppola (L), 6’st Polidori (L), 19’st Isidori (L)

LAZIO: Frattallone (GK) (13’ st Genetiempo), De Renzi (7’ st Ercoli), Polidori, De Paolis, Manzi, Fania, Frezza (13’ st Ciorei), Pierangeli (5’ st De Angelis), Coppola ( 14’ st Isidori), Girotti (10’ st Basile), Galli (12’ st Pacilli)

A disp.: Boveri, Chiaro

All.: Gualdaroni

CLUB OLIMPICO ROMANO: Policella (GK), Abate (31’st Maurizi), Apreda (18’st Fioravanti), Ceccarelli (4’st Recchia), Ciucci, Garibaldi, Giannichedda (26’st Auriemma), Haase (30’st Cozza), Magistro (26’st Alhawari), Saviano, Scalera (4’st Vianello).

A disp.: Magnenensi (GK), Damiani

All.: Todini