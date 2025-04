Nazionali Lazio Women, prosegue il lavoro delle Azzurre in vista della prossima partita contro la Svezia: il post di Goldoni

Manca sempre meno alla partita dell’Italia Femminile contro la Svezia e, tra le convocate del CT Soncin, vi sono anche due nazionali Lazio Women. Si tratta di Eleonora Goldoni e di Elisabetta Oliviero che si sono messe al lavoro in palestra per preparare i prossimi impegni con il sorriso sul volto. Le parole della classe ’96 per dimostrare la propria carica in vista della prossima sfida:

«Le cose belle della vita non sono cose: sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni. Al lavoro verso Svezia vs Italia».