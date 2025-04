Lazio, la società biancoceleste si schiera per l’autismo: «Ribadiamo l’impegno contro i pregiudizi e le disuguaglianze» – FOTO

Lazio, le parole del Club biancoceleste per omaggiare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: il post

Non solo Serie A, ma quest’oggi è una giornata speciale per molte persone di tutto il mondo. Come ricordato dalla Lazio sui social infatti il 2 aprile è il giorno dedicato alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo“. Un problema che affligge migliaia di persone che spesso subiscono soprusi, violenze psicologiche e traumi in quanto ritenuti diversi o inadatti.

Ebbene il Club capitolino si è schierato dalla parte dei deboli, di coloro che non hanno mai avuto una voce. Ecco le parole dei biancocelesti sui social: