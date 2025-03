Lazio, i risultati, le statistiche e le info di tutte le partite disputate quest’oggi dal settore giovanile degli aquilotti

Non solo la Lazio di Baroni con la consueta Serie A ma questo fine settimana è stato il turno del settore giovanile che è sceso in campo su diversi manti erbosi. Infatti sono diverse le partite giocate quest’oggi dalle rappresentative della società capitolina. I risultati:

UNDER 18 – «Continua il volo delle aquile di Francesco Punzi, la Lazio Under 18 batte l`Inter 2a0. La sfida del Salaria è combattuta, i nerazzurri di mister Carbone scendono in campo subito agguerriti, ma la Lazio non rimane a guardare. Il match viaggia su ritmi elevati e continui ribaltamenti di fronte. L`occasione più ghiotta della partita è a tinte biancocelesti ed arriva al 38` quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dentro l`area c`è un batti e ribatti, ma l`Inter miracolosamente allontana e si salva. La squadra lombarda non riesce mai ad impensierire il numero uno biancoceleste Giacomone, la sfida si avvia verso la conclusione del primo tempo, ma prima di far rientro negli spogliatoi la Lazio passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d`angolo Torbidoni svetta di testa e spedisce la sfera in fondo al sacco per l`1a0. Nella ripresa, la partita continua sulla falsa riga del primo tempo, i capitolini non concedono spazi agli avversari e al 15` trovano il raddoppio, è ancora un calcio dalla bandierina a permettere a Pernaselci di spedire la sfera in fondo al sacco per il 2a0. I ragazzi di mister Punzi sfiorano anche il tris, ma al triplice fischio il risultato non cambia. Lazio batte Inter 2 a 0, le aquile classe 2007 inanellano il settimo risultato utile consecutivo (5 vittorie e 2 pareggi) e rimangono ben saldi alla zona playoff, portandosi a -3 proprio dai nerazzurri».

UNDER 17 – «L`Under 17 di Gianluca Procopio si aggiudica il derby con la Roma con il risultato roboante di 5 a 2. Al ‘Salaria Sport Village` la partita sembra mettersi in salita per i biancocelesti, al 13` Russi si supera miracolosamente e salva il risultato, ma al 24` i giallorossi di mister Toti passano in vantaggio con Maccaroni. Le aquile non ci stanno, prendono coraggio ed iniziano a rendersi pericolose, al 35` Di Claudio acciuffa il pari. Pronti, via ed un minuto più tardi la Lazio ribalta il risultato con Zangari portandosi sul 2a1 a fine primo tempo. Nella ripresa, la partita è a tinte biancocelesti, dopo 3 giri sul cronometro, De Fraia spedisce la sfera in fondo al sacco per il 3a1. Al 16` è ancora Di Claudio a trovare la via del gol, è doppietta personale per il numero 8 biancoceleste. I ragazzi di mister Procopio tengono in mano le redini del gioco, la Roma è in bambola, al 24` Romanelli trova la rete dopo appena 2 minuti dal suo ingresso in campo, il centrocampista sigla il 5a1. Tre minuti più tardi, i giallorossi provano ad accorciare le distanze con Mariani, ma la Lazio non concede spazi e sfiora addirittura il sesto gol con De Angelis. Al triplice fischio Lazio batte Roma 5 a 2. Le aquile classe 2008 fermano la capolista e, approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti, si prendono il terzo posto della classifica».

UNDER 16 – «L`Under 16 di Simone Rughetti espugna Bari con il risultato di 1 a 4. Nel primo tempo la partita non si sblocca e termina a reti inviolate. Nella ripresa esce fuori il carattere dei biancocelesti, la Lazio alza in ritmi e dopo 3 giri di lancette Ferrante apre le danze delle marcature. Due minuti dopo, sigla il raddoppio Lulaj. Una Lazio scatenata cala il tris una manciata di minuti più tardi questa volta è Aprea a mettere la firma nel tabellino dei marcatori. Al 14` i padroni di casa trovano il gol con De Ruvo, ma la Lazio non si scompone e continua a creare gioco ed occasioni. Sul finale chiude i giochi Terracina concretizzando un calcio di rigore per il definitivo 1 a 4. La Lazio mette in cassaforte tre punti importanti e, a tre giornate dalla conclusione della Regular Season, continua a difendere il terzo posto ed allunga sulle inseguitrici».

UNDER 15 – «Per l`Under 15 di Tommaso Rocchi si complica la strada per accedere ai playoff. La Lazio non riesce ad espugnare il campo del Bari. In terra pugliese, le aquile classe 2010 non riescono a concretizzare le occasioni sotto porta ed al fischio finale la sfida termina 0a0. A tre giornate dalla conclusione della Regular Season (2 partite e un turno di riposo), la Lazio deve trovare la prova d`orgoglio per cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi».