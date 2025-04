Atalanta Lazio, ha inizio ufficialmente la vendita dei tagliandi per la sfida di Serie A: tutte le novità e gli aggiornamenti

Atalanta Lazio, riprendono i preparativi per il big match della prossima giornata: le ultime novità sull’acquisto dei biglietti nel settore ospiti

Atalanta Lazio sarà una partita di cartello per il campionato di Serie A, che contrapporrà due superpotenze del nostro calcio. In particolare tale match contrapporrà, la prossima domenica 6 aprile alle ore 18:00, due delle squadre che sono impegnate nella corsa Champions. Ecco il comunicato dei biancocelesti con i dettagli per l’acquisto dei ticket nel settore ospiti:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Atalanta-Lazio di domenica 6 aprile alle ore 18:00, presso lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Come da indicazioni dell’Osservatorio con la determina n. 12 del 25 marzo e quanto stabilito dal Gos, queste sono le restrizioni applicate: i residenti nella regione Lazio potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti e i tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. Lazio Millenovecento, ovunque residenti».