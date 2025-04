Condividi via email

Milan Inter, ecco com’è andata la sfida di semifinale di Coppa Italia tra le due meneghine: tutti i dettagli sul match di San Siro

Dopo aver eliminato la Lazio dalla Coppa Italia, è proseguito con un derby il percorso dell’Inter nel trofeo nazionale. Questa sera infatti allo stadio San Siro alle ore 21 ha avuto inizio la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan.

durante la gara i nerazzurri hanno spinto sull’acceleratore impegnando in diverse situazioni Mike Maignan costretto a salvare su Frattesi e Thuram. Nonostante le frequenti incursioni è stato il Milan a portarsi in vantaggio grazie alla rete dell’ex romanista Tammy Abraham, il quale si è smarcato abilmente nel centro area di Bisseck e ha lasciato partite una gran botta sul secondo palo infilando Martinez.

In seguito la squadra di Conceicao ha preso maggior fiducia e ha provato ad attaccare con più convinzione l’area dei primi in classifica, cercando anche il gol con una rovesciata di Leao. La reazione nerazzurra tuttavia si infervora al 67° minuto quando Hakan Çalhanoğlu, dopo aver cercato la porta su punizione nel primo tempo, riesce a segnare il gol del pareggio con una conclusione da fuori area deviata da Tijjani Reijnders. In seguito la partita si è conclusa senza ulteriori conclusioni pericolose, tutto rimandato al match di ritorno.