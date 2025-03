Infortunio Tavares, quali sono le condizioni del giocatore portoghese? Le ultime in vista del match di questa sera contro i granata

C’è aria di sfida all’Olimpico per la sfida Lazio Torino e grande voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta subita per mano del Bologna nell’ultimo turno di Serie A. Per questa ragione i biancocelesti vogliono confermare di esedre una big del campionato e di potersi rialzare per proseguire il proprio percorso verso la Champions League.

Una delle notizie che lascia più in apprensione i tifosi capitolini è sicuramente legata all’infortunio Tavares. Nuno infatti, come confermato da Sky, non farà parte della partita in quanto non è ancora tornato al 100% della condizione. Per giocare un match così delicato e Baroni non vuole rischiare ulteriori rallentamenti e ha portato con sé solamente i giocatori privi di qualsiasi tipo di acciacco muscolare.