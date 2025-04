Castellanos Lazio, l’impatto dello spagnolo in Serie A di questa stagione: i risultati raccolti dal Taty sino ad ora

Castellanos Lazio, il rendimento dello spagnolo in questa stagione di Serie A con la maglia biancoceleste: il dato

Castellanos Lazio è un connubio che si è realizzato definitivamente in questa stagione di Serie A 2024/25. L’attaccante biancoceleste è rimasto per molto tempo all’ombra del compagno di reparto Ciro Immobile ed ora ha avuto modo di prendersi la maglia da protagonista in un grande club come quello biancoceleste.

L’attaccante spagnolo, per ora, ha infatti segnato 9 gol e servito ai compagni 3 assist. Di contro, ha anche subito 5 ammonizioni e un’espulsione in 22 partite. Un bottino importante per il centravanti che non vede l’ora di ritornare al servizio della propria squadra.