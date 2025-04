Marusic Lazio, l’agente del terzino pronto a rompere con il club? Rinnovo in alto mare: ultimissime

Marusic Lazio, rinnovo sempre più complicato? Ecco quali sono le richieste dell’agente del montenegrino per il prolungamento

La storia Marusic Lazio potrebbe forse avere fine questa estate? Dopo tanti anni trascorsi assieme sembra infatti sempre più improbabile il rinnovo del giocatore biancoceleste il quale attende ancora i risvolti da parte del proprio entourage.

Stando alle parole de il Corriere dello Sport la permanenza a Roma del terzino potrebbe essere in dubbio. Il giocatore potrebbe infatti valutare una rescissione del contratto in quanto sussistono le condizioni per averlo e per lasciare la Serie A. I biancocelesti, invece, contano sul rinnovo automatico fino al 2026 che dovrebbe scattare a giugno ma, ad oggi, non ci sono stati ancora sviluppi.