Immobile, l’ex Lazio vuole ritornare in Italia? La bomba dalla Turchia: occhio all’apertura con quella big

Immobile vorrebbe ritornare in Italia. La bomba dalla Turchia: occhio all’apertura da parte di quel club italiano

Dalla Turchia arriva un’indiscrezione clamorosa che riguarda il calciomercato Inter. Tornano a rimbalzare le voci che accostano l’ex Lazio Ciro Immobile ad un futuro in nerazzurro, dove ritroverebbe Simone Inzaghi.

L’attaccante, dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas, con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni, potrebbe già salutare la Turchia per fare ritorno in Italia. Stando a quanto riferito dal portale Fanatik, sarebbe stato lo stesso centravanti ad aver dato mandato ai propri agenti di cercare una nuova squadra in vista della prossima stagione.