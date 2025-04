Lazio, la statistica incredibile della squadra di Baroni! Biancocelesti quarti in Italia per il dato sui tiri in porta

Lazio, le statistiche delle conclusioni dei biancocelesti rispetto a quelle delle altre squadre di Serie A: il dato shock sui capitolini

La Lazio sta avendo diversi problemi in questa stagione di Serie A ma, quel che è sicuro, è che queste difficoltà non nascono dalla scarsità di conclusioni. Infatti, come riportato dalla redazione di Cronache di Spogliatoio, la squadra di Baroni vanta la seconda migliore media nazionale per produzione offensiva.

Questo significa che i biancocelesti hanno una media di 5,2 tiri in porta a partita, inferiore solo a quella di Milan, Inter, e Atalanta che hanno una media di 5,4. Un dato importante che dimostra quanto sia decisivo essere incisivi sottorete anche nei momenti più difficili. La Roma, in questa speciale classifica, è sotto ai biancocelesti con una media tiri del 4,6.