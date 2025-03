Lazio Under 14 schiacciasassi! Ecco il resoconto della sfida vinta per 5-0 contro il Club Olimpico Romano

Lazio Club Olimpico Romano è terminata con il roboante risultato di 5-0! Una larga vittoria che dimostra la brillante condizione di forma dei ragazzi di mister Valerio Gualdaroni che ha organizzato un gruppo sempre più coeso ed in grande crescita. Ecco quindi il resoconto ufficiale della società biancoceleste sulla sfida di oggi:

«Nell’unica partita disputata nella giornata odierna, volano le aquile del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale e conquistano la vittoria. Vittoria in goleada per i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio si aggiudica la sfida casalinga contro i pari età del Club Olimpico Romano con il risultato di 5 a 0. Quella del ‘Green Club’ è una sfida mai messa in discussione, dopo 3 giri sul cronometro è Galli ad aprire le danze. Al 21′ è lo stesso numero undici biancoceleste a spedire la sfera in fondo al sacco per il 2a0, è doppietta personale per lui. Nella ripresa le aquile classe 2011 calano il tris con Coppola, arrivato al suo 23°gol. Al 6′ mette la firma sul tabellino anche Polidori, mentre al 19′ chiude i giochi Isidori. Al triplice fischio Lazio batte COR 5-0. La squadra di Valerio Gualdaroni mette in cassaforte tre punti importanti e difende il terzo posto della classifica. A due giornate alla conclusione della Regular Season, ai biancocelesti è sufficiente un solo punto per conquistare la matematica qualificazione alle fasi finali del campionato Under 14 Regionali Eccellenza».