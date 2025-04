Settore giovanile femminile, vincono le ragazze della Primavera e dell’Under 15: tutti i dettagli

Settore giovanile femminile, vincono le ragazze della Primavera e dell’Under 15: due vittorie e una sconfitta

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Volano le ragazze della Primavera e dell Under 15, arriva la sconfitta per l Under 17.

Le ragazze di Pamela Pace continuano il volo e, a tre giornate dalla conclusione del Campionato Primavera 2 Femminile, lasciano accesa la speranza della promozione. La Lazio Women espugna il campo della Ternana Women con un nettissimo 0-8. Quella in terra umbra è una sfida mai messa in discussione, per 90 minuti c`è il dominio biancoceleste. Mettono la firma sul match Morato, è doppietta per Forte e Ciccone, mentre sigla la tripletta personale Mancini. Le biancocelesti continuano a rimanere al secondo posto della classifica, a meno uno dalla vetta occupata dal Cesena. La squadra della coach Pace ritorna in campo il 13 Aprile, la Lazio Women attende il Bologna nella Capitale.

L Under 17 guidata da Francesco Stella non riesce a risollevarsi e, nell ultima giornata del girone d`andata, perde la sfida casalinga contro le pari età della Roma Calcio Femminile con il risultato di 0-2. Nel prossimo weekend inizia il girone di ritorno della Fase Interregionale Femminile Under 17, le aquile classe 2009 devono tirare fuori carattere ed orgoglio per risalire la classifica. La Lazio Women U17 ritorna in campo il 6 Aprile per la sfida casalinga contro le pari età del Palermo.